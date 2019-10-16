Гастролерам в РФ запретили участвовать в Евровидении

Участником Национального отбора может быть тот, кто не гастролирует в РФ с 2014 года.

Гастролерам в РФ запретили участвовать в Евровидении
Фото: 24 Канал

Суспильне объявило о начале национального отбора на Евровидение-2020 с обновленными правилами. Теперь участвовать в нацотборе смогут только те, кто не гастролирует на территории РФ. Об этом сказано в сообщении Суспильного.

"Теперь участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом году финансовую поддержку победителю Нацотбора при подготовке, поездке и пребывания на конкурсе предоставит UA: Суспильне.

Расходы на проведение кастинга и телевизионную часть Национального отбора берет на себя телеканал СТБ.

Остальные пункты правил Нацотбора остались без изменений.

Напомним, победительницей нацотбора на Евровидение-2019 стала певица Maruv (Анна Корсун). У части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в стране-агрессоре.

Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в РоSSии ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, НОТУ запретило ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовало передать права на песню. В случае нарушения любого из пунктов певице грозил штраф 2 миллиона гривен. В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.

Группы Freedom Jazz и KAZKA, занявшие второе и третье место в нацотборе, не захотели менять Maruv.

После этого сообщалось, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019. В 2020 году Евровидение состоится в Роттердаме.

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