На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)

В центре столицы прошло многотысячное вече.

Фото: Мак Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

В Киеве прошла третья с начала октября акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера".

Как сообщает корреспондента LB.ua, она началась возле парка Шевченко, откуда за полтора часа до этого отправилось ежегодный Марш славы УПА. По оценкам корреспондента LB.ua, во втором шествии участвуют около 10-15 тысяч человек.

К 17:30 колонна дошла до Майдана Независимости, где началось народное вече. По ходу шествия участники акции жгли файеры и дымовые шашки.

Фото: Александр Рудоманов

В отличие от первого марша эта колонна шла без партийных флагов. Люди скандируют "Слава нации - нет капитуляции".

Фото: Макс Левин
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Обновление 18:56. Акция на Майдане завершилась в 18:30. В ходе митинга выступающие со сцены призывали власть не допустить капитуляции Украины.

После окончания митинга часть протестующих направилась к Офису президента на Банковую.

Напомним, 1 октября в Минске представители Украины, РоSSии, ОБСЕ и главари террористов Донбасса согласовали "формулу Штайнмайера". Это было условие РоSSии для встречи в "нормандском формате". После подписания формулы стало известно, что это не последнее условие - необходимо также развести войска в Золотом и Петровском.

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