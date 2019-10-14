Бывший посол подтвердил, что визит Баканова в США готовили лоббисты

Посольство в Вашингтоне не обеспечивало этот визит.

Бывший посол подтвердил, что визит Баканова в США готовили лоббисты
Фото: Макс Левин

Апрельский визит нынешнего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова в Вашингтон обеспечивали лоббистские структуры.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил бывший посол Украины в США – Валерий Чалый.

Он отметил, что Баканов осуществлял поездку как глава партии "Слуга народа".

"Иван Баканов тогда приезжал в США как глава партии «Слуга народа». Информация, которая была представлена в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA), показала: это происходило за счет лоббистских структур. Посольство не обеспечивало визит, потому что господин Баканов не занимал тогда официальной позиции. Хотя по некоторым консультативным вопросам мы могли бы ему помочь. Это было знакомство представителя одной из украинских партий с политиками из Вашингтона".

Дипломат отметил, что во время визита у Ивана Баканова было несколько встреч в Конгрессе США.

Напомним, летом 2019 года лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019 г. Согласно документам, представленным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 тысяч долларов США и возмещение расходов в размере $9,371 тыс.

Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине.

Зеленский отрицал, что заказывал услуги лоббистов.

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