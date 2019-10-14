Будущий глава дипломатии ЕС подтвердил сохранение санкций против РоSSии

Евросоюз не изменит подходы к применению ограничительных мер в отношении РФ.

Испанец Жозеп Боррель, который вскоре станет главой европейской дипломатии, пообещал, что изменение состава Еврокомиссии не изменит подходы Евросоюза в вопросе санкций против РоSSии, целью которых является полное выполнение Минских соглашений и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом Боррель сказал на встрече с министром иностранных дел Вадимом Пристайко в Люксембурге, сообщила пресс-служба МИД .

Пристайко в свою очередь отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины и рассказал о подготовке к саммиту в "нормандском формате" на уровне лидеров государств.

Министр также поблагодарил Борреля за четкую позицию в отношении роSSийской агрессии против Украины и восстановления территориальной целостности Украины.

На встрече обсуждались также вопросы двусторонних отношений Украина-ЕС и приоритеты ключевых реформ в Украине. " ЕС - ключевой торговый партнер Украины, что особенно важно в условиях продолжающейся роSSийской агрессии. Мы настроены продолжать активную имплементацию внутренних реформ и ценим поддержку ЕС на этом пути", - отметил Пристайко.

Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции, они продлеваются каждые полгода и сейчас действуют до 15 марта 2020 года.