Порошенко: Москва не смогла остановить признание ПЦУ

"Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных".

Порошенко: Москва не смогла остановить признание ПЦУ
Фото: пресс-служба президента

Бывший президент Петр Порошенко прокомментировал решение собора Элладской церкви признать автокефалию Православной церкви Украины.

"Православная церковь Эллады признала Православную церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей. Верю, что в конечном итоге все православные церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней. Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных", - говорится в фейсбуке экс-президента.

Напомним, что процесс создания Православной церкви Украины начался при Порошенко. Он лично встречался с вселенским патриархом Варфоломеем и убеждал его предоставить томос об автокефалии.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Пока что ее официально признали только Константинопольская и Элладская церкви. Де-факто это также сделала Александрийская церковь, ее представители уже проводят сослужение с ПЦУ.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
Воронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные кораблиВоронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли
В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупцииВ Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко призвал начать на саммите НАТО дискуссию о ПДЧ для УкраиныПорошенко призвал начать на саммите НАТО дискуссию о ПДЧ для Украины
Окружной админсуд решил, что Богдана незаконно исключили из списка партии ПорошенкоОкружной админсуд решил, что Богдана незаконно исключили из списка партии Порошенко
Зеленский обвинил Порошенко в "подталкивании" нового МайданаЗеленский обвинил Порошенко в "подталкивании" нового Майдана
Порошенко предложил семь шагов, чтобы избежать "роSSийской ловушки"Порошенко предложил семь шагов, чтобы избежать "роSSийской ловушки"
Адвокаты Порошенко подали в суд на Дубинского за ложное сообщение о преступленииАдвокаты Порошенко подали в суд на Дубинского за ложное сообщение о преступлении
Яременко об акции на Майдане: капитуляция если и была, то при ПорошенкоЯременко об акции на Майдане: капитуляция если и была, то при Порошенко
Порошенко: под флагом мира Украине предлагают капитуляциюПорошенко: под флагом мира Украине предлагают капитуляцию
РоSSийский адвокат Новиков подключился к защите ПорошенкоРоSSийский адвокат Новиков подключился к защите Порошенко
Порошенко: голосовать на Донбассе будут избиратели с роSSийскими паспортамиПорошенко: голосовать на Донбассе будут избиратели с роSSийскими паспортами
ИФ: Генпрокуратура готовит подозрение ПорошенкоИФ: Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости