Восстановленный судом глава КС предложил несогласным коллегам уволиться

"Таким людям не место в Конституционном Суде Украины".

Восстановленный судом глава КС предложил несогласным коллегам уволиться
Фото: Макс Требухов

Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук, которого Окружной админсуд Киева приказал восстановить на должности, пригрозил своим коллегам чисткой.

Об этом говорится в фейсбуке Шевчука.

Он заявил, что к его отставке привели интриг между разными фракциями внутри суда.

"Моей мечтой всегда была работа в Конституционном Суде. Однако я не мог себе представить, на каких реальных принципах и механизмах основано функционирование Конституционного Суда Украины... Суд был поделен на фракции, которые пытались установить контроль над судом. Я обратился к судьям с предложением забыть о фракциях и перейти к своей непосредственной работе. Моя ошибка заключалась в том, что я не понимал с кем имею дело, что часть судей не способны на созидание и продуцирование решений, а целью их назначения и было обеспечение контроля над судом в интересах определённых групп. Второй ошибкой было то, что я пытался найти компромисс с этими фракциями внутри суда, вместо того, чтобы говорить о проблеме публично... Совокупность этих ошибок, помноженная на системные проблемы суда и привела к позорному результату 14 мая", - написал Шевчук.

Судья заявил, что теперь он другой человек, "который не пойдет ни на какие внешние и внутренние договорняки, не будет искать компромиссы вне публичной повестки".

"Кто из судей Конституционного Суда не будет готов к таким правилам, должен подать в отставку. Я не мог допустить, чтобы судом руководили те, кто преследуя мелкие корыстные интересы и интересы определенных политических сил, грубо нарушали и нарушают закон и Конституцию, в том числе при моем увольнении. Таким людям не место в Конституционном Суде Украины", - написал Шевчук.

Он заявил, что намерен предложить реформу Конституционного Суда с введением прозрачных процедур назначения и импичмента судей.

Напомним, 14 мая КС выразил недоверие главе суда Шевчука и уволил его с должности судьи.

Основанием для увольнения Шевчука стало незаконное назначение им внештатных советников. За время своей работы он успел назначить на эту должность экс-министра экономики Грузиии Григория Арвеладзе, бывшего главу Службы внешней разведки Олега Синянского, экс-заместителя министра агрополитики Михаила Чужмира, экс-замминистра энергетики Дмитрия Лабоженко и экс-судью райсуда Харькова Дениса Невьядомского. Им не платили зарплату, но у них были рабочие места в здании КСУ и доступ к внутренней документации.

Во-вторых, Шевчук сделал политическое заявление, приведшее к подрыву авторитета КСУ. Речь идет об интервью Шевчука интернет-изданию "Страна.ua", в котором он заявил, что не приведет к присяге Президента, если посчитает, что выборы были сфальсифицированы.

Кроме того, зафиксирован факт давления Шевчука на других судей: 19 февраля текущего года, будучи в Испании, Шевчук в телефонном режиме запретил судьям Конституционного Суда рассматривать дело о конституционности введения Украиной санкций.

Также в выводе комиссии говорится о незаконном решении Шевчука опубликовать в газете "Голос України" решения КС относительно законопроекта об отмене неприкосновенности депутатов Рады. В нарушение законодательства он был опубликован без особых мнений судей КС.

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