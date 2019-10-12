Собор Элладской церкви решил признать ПЦУ

Епифаний выразил благодарность греческим архиереям.

Собор Элладской церкви решил признать ПЦУ
Кафедральный собор Элладской церкви в Афинах
Фото: wikimedia

Внеочередной собор Элладской православной церкви решил признать Православную церковь Украины.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний (Думенко).

"Благодарен моему брату во Христе, главе священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими поместными автокефальными церквями во всех сферах", - говорится в фейсбуке Епифания.

Митрополит отметил, что установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквями станет новой странице в истории Украины и Греции.

"Верю, что в скором будущем буду иметь радость посетить близкие моему сердцу Афины и лично передать наши чувства любви и уважения блаженнейшему архиепископу Иерониму, братьям иерархам и всей полноте Церкви Греции", - сообщил Епифаний.

Напомним, что летом 2019 года синодальные комиссии Элладской церкви пришли к выводу о необходимости признания ПЦУ, а синод подтвердил каноническое право Вселенского патриарха на дарование автокефалии.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Пока что ее официально не признала ни одна из церквей, кроме Константинопольской, но де-факто это сделали Элладская и Александрийская церкви. Их представители уже проводят сослужение с ПЦУ.

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