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2019-10-12
Законопроект про налог на обмен наличной валюты отозвали. После голосования в Facebook
Нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский отозвал законопроект про налог на обмен наличной валюты. Об этом он сообщил у себя в Facebook, пишут
- 7 октября на сайте Верховной Рады был опубликован законопроект Дубинского, который предлагает собирать сбор в размере 1% с обмена валюты, если она проходит наличными средствами. Полученные деньги должны были направляться на развитие спорта.
- Целей у законопроекта две — стимулировать украинцев менять валюту онлайн, а также развивать массовый спорт в Украине.
- 10 октября Дубинский сообщил о том, что отозвал инициативу. На такой шаг он пошел после голосования среди своих читателей в Facebook. Из 10 000 респондентов около 80% проголосовали против законопроекта.
Дмитрий Демченко, AIN
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