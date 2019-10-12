Законопроект про налог на обмен наличной валюты отозвали. После голосования в Facebook

Нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский отозвал законопроект про налог на обмен наличной валюты. Об этом он сообщил у себя в Facebook, пишут AIN.UA

  • 7 октября на сайте Верховной Рады был опубликован законопроект Дубинского, который предлагает собирать сбор в размере 1% с обмена валюты, если она проходит наличными средствами. Полученные деньги должны были направляться на развитие спорта.
  • Целей у законопроекта две — стимулировать украинцев менять валюту онлайн, а также развивать массовый спорт в Украине.
  • 10 октября Дубинский сообщил о том, что отозвал инициативу. На такой шаг он пошел после голосования среди своих читателей в Facebook. Из 10 000 респондентов около 80% проголосовали против законопроекта.

Дмитрий Демченко, AIN

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
Воронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные кораблиВоронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли
В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупцииВ Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции
Блок рекламы


Похожие новости
Процесс следующего обмена пленными находится на решающем этапе, - ПристайкоПроцесс следующего обмена пленными находится на решающем этапе, - Пристайко
"Слуга народа" внесла обновленный законопроект о рынке земли"Слуга народа" внесла обновленный законопроект о рынке земли
Южанина: Зеленский ликвидирует упрощенную систему налогообложенияЮжанина: Зеленский ликвидирует упрощенную систему налогообложения
Зеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинамиЗеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинами
В Сенате США заявили о росте роSSийской пропаганды после президентских выборов 2016 годаВ Сенате США заявили о росте роSSийской пропаганды после президентских выборов 2016 года
Разумков: новый закон о статусе Донбасса начнут писать после саммита "нормандской четверки"Разумков: новый закон о статусе Донбасса начнут писать после саммита "нормандской четверки"
После разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года, - ХомчакПосле разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года, - Хомчак
Украинские полицейские останутся в Золотом-4 и Катериновке после разведения войскУкраинские полицейские останутся в Золотом-4 и Катериновке после разведения войск
После просьбы Зеленского сообщать о коррупции в НАБУ поступило более 1,7 тыс. обращенийПосле просьбы Зеленского сообщать о коррупции в НАБУ поступило более 1,7 тыс. обращений
Депутаты ввели с 2021 года единый счет для уплаты налогов и ЕСВДепутаты ввели с 2021 года единый счет для уплаты налогов и ЕСВ
Последние новости
Подгружаем последние новости