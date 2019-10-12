Нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский отозвал законопроект про налог на обмен наличной валюты. Об этом он сообщил у себя в Facebook , пишут AIN.UA



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[url=http://novostey.com/politic/news886789.html]Законопроект про налог на обмен наличной валюты отозвали. После голосования в Facebook - Политика на Новостей.COM[/url]

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