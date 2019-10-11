Дело о покушении на Стерненко будет слушать суд присяжных

Уголовное производство по факту покушения на одесского активиста Сергея Стерненко будет рассматривать суд присяжных.

Такое решение принял 11 октября Приморский райсуд Одессы под председательством судьи Дмитрия Осиика, сообщает Укринформ.

"Коллегия судей рассмотрела и удовлетворила ходатайство обвиняемого Абзала Баймукашева в нападении на потерпевшего Сергея Стерненко - передать дело на рассмотрение суда присяжных", - озвучил решение судья Осиик.

Следующее судебное заседание, на котором будет определен состав суда присяжных, состоится 18 октября.

Сам Стерненко отреагировал на решение суда на своей странице в Facebook.

"Состоялось первое заседание по делу черта, который выполнял 2-е заказное покушение на меня, и медленно бегал, а потому был пойман мной. Ему продлили срок содержания под стражей еще на 60 суток. Дело будет рассматривать суд присяжных по требованию обвиняемого", - отметил Стерненко.

Уроженцу Казахстана Баймукашеву прокуратура инкриминирует совершение особо тяжкого преступления - покушение на убийство общественного деятеля, совершенное вблизи его дома. Нападающий стрелял из огнестрельного оружия и ранил активиста в затылок. После чего активисту с помощью прохожих удалось догнать и задержать злоумышленника.

Напомним, Сергей Стерненко - бывший глава местного отделения "Правого сектора" в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе.

24 мая 2018 года на Стерненко было совершено нападение, в результате которого он смертельно ранил ножом нападавшего на него человека.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".