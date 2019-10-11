ЦИК назначила первые местные выборы в 86 ОТГ

Центральная избирательная комиссия назначили на 22 декабря этого года первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах (ОТГ). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на секретариат ЦИК.

Это решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании, рассмотрев обращения 21 областной госадминистрации относительно назначения первых местных выборов в связи с образованием ОТГ.

Таким образом, 22 декабря первые местные выборы пройдут в одной городской, 16 поселковых и 69 сельских ОТГ. Избирательный процесс начнется с 2 ноября.

Кроме того, рассмотрев обращения 17 ОГА относительно принятия решения о назначении дополнительных выборов депутатов сельских и поселковых советов ОТГ, ЦИК назначила также на 22 декабря дополнительные выборы депутатов 33 сельских и поселковых советов.

Напомним, 4 октября Рада назначила новый состав Центризбиркома из 17 членов: 12 были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".

В ЦИК вошли: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармазь, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукар, Сергей Постивый и Юрий Фрицкий.

ЦИК избрал своим председателем Олега Диденко (квота "Слуги народа"), его заместителями - Сергея Дубовика ("Оппозиционная платформа - За життя") и Виталия Плукара ("Слуга народа"), секретарем комиссии - Елену Гатауллину ("Слуга народа").