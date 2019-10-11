Йованович пришла на слушания в Конгрессе вопреки позиции Белого дома

Бывший посол ослушалась администрацию Трампа.

Йованович пришла на слушания в Конгрессе вопреки позиции Белого дома
Фото: пресс-служба президента

Бывший посол США в Украине Мари Йованович явилась на закрытые слушания в комитетах Конгресса по иностранным делам, разведке и надзору.

Как сообщает "Голос Америки", Йованович пришла давать показания в рамках расследования по вопросу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа.

Она появилась на слушаниях вопреки позиции Белого дома, который настаивает, чтобы бывшие и действующие сотрудники администрации не сотрудничали с расследованием о возможном импичменте президента.

Йованович отозвали из Киева в мае, в то время как Руди Джулиани, личный юрист Дональда Трампа, пытался добиться, чтобы украинские власти провели расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Агентство Associated Press в четверг со ссылкой на бывшего дипломата сообщило, что Йованович отстранили от должности после того, как она стала настаивать на том, что просьбы Руди Джулиани о проведении расследований в Украине должны передаваться по официальным каналам.

Напомним, что 3 октября в закрытых слушаниях в Палате представителей принял участие Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепартамента в Украине.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
Воронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные кораблиВоронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли
В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупцииВ Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции
Блок рекламы


Похожие новости
Йованович отвергла обвинения Джулиани и ЛуценкоЙованович отвергла обвинения Джулиани и Луценко
Трамп лично требовал увольнения Йованович, - заявление экс-посла в КонгрессеТрамп лично требовал увольнения Йованович, - заявление экс-посла в Конгрессе
AP назвал причину досрочной отставки Мари ЙовановичAP назвал причину досрочной отставки Мари Йованович
Елена Зеленская выступила на Конгрессе педиатровЕлена Зеленская выступила на Конгрессе педиатров
Конгресс запросил у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи УкраинеКонгресс запросил у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи Украине
После разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года, - ХомчакПосле разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года, - Хомчак
Волкер в Конгрессе: Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми"Волкер в Конгрессе: Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми"
Экс-нардепа от БПП суд отправил под ночной домашний арестЭкс-нардепа от БПП суд отправил под ночной домашний арест
В Конгрессе допросили ВолкераВ Конгрессе допросили Волкера
Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и использовали беспилотник для сброса боеприпасовБоевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и использовали беспилотник для сброса боеприпасов
Последние новости
Подгружаем последние новости