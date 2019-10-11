Правозащитники представили карту расследований нападений на активистов

С начала этого года Центром гражданских свобод было зафиксировано около 70 случаев различных инцидентов.

Фото: Макс Требухов

В Киеве правозащитники представили интерактивную карту, которая позволит отслеживать ход расследования нападений и других видов преследований на общественных активистов по всей стране.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

С начала этого года Центром гражданских свобод было зафиксировано около 70 случаев различных инцидентов, которые визуально изображенные на интерактивной карте.

"Впервые в Украине создается онлайн-инструмент, который даст возможность получить конкретные ответы на целый ряд вопросов. Как реагируют государственные органы на такого рода дела? В чем возникают проблемы с расследованием на примерах конкретных кейсов? Всегда общественные активисты обращаются за защитой?", - заявили правозащитники.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Отмечается, что трагическая смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк впервые заставила всех обратить должное внимание на преследование гражданского общества. Составленный ее друзьями и адвокатами пострадавших список на тот момент уже насчитывал 55 нападений, которые имели место в 2017-2018 годах.

Интерактивная карта запускается в тестовом режиме, поэтому ее функционал будет постепенно усложняться. На данный момент карта уже позволяет посмотреть как оценивают состояние расследования нападений правоохранительные органы и сами активисты. Центр гражданских свобод продолжит собирать отзывы и предложения по совершенствованию работы карты.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице. После смерти Гандзюк в Верховной Раде создали временную следственную комиссию для расследования нападений на общественных активистов.

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