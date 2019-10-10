Зеленский побил рекорд Лукашенко по длительности общения с журналистами

Пресс-марафон президента Украины длится более восьми часов.

Зеленский побил рекорд Лукашенко по длительности общения с журналистами
Фото: facebook.com/salizenko

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского длится более восьми часов. Таким образом, по состоянию на 18:30 его общение с журналистами на 45 минут превысило предыдущий рекорд, ранее установленный президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщил эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин, передают "Українські Новини".

"Последнее, что было зарегистрировано у Гиннеса - это 29 сентября 1960 года, речь Кастро перед ООН. Это всего лишь 4 часа 29 минут. Из пресс конференций - 7 часов 21 минута у Лукашенко несколько лет назад", - сказал он.

Эксперт заверил, что Нацреестр решил зафиксировать рекорд "не по просьбе Офиса Президента, а по запросам журналистов", но не смог уточнить из каких именно изданий.

"Журналисты подняли вопрос, что может быть мировое достижение. Я не помню даже каналов, потому что если бы я знал, я бы заранее побрился. А я узнал об этом 1,5 часа назад. Мы очень быстро провели экспертизу. Мы предполагали, что сегодня будет самая длинная пресс-конференция в Украине, но по факту она уже сейчас самая продолжительная пресс-конференция в мире", - сказал Зорин.

По его словам, на данный момент общение Зеленского со СМИ длится более 8 часов, а окончательный результат будет зафиксирован по окончанию "пресс-марафона".

Зорин также подчеркнул, что рекорд - "это просто зафиксированный факт, который не дает материальной выгоды".

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