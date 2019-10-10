Зеленский об отводе войск: "Я как Ван Дамм - в конкретном шпагате"

"Ослаблять меня разными акциями не нужно. Просто не нужно".

Зеленский об отводе войск: "Я как Ван Дамм - в конкретном шпагате"
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский пожаловался, что подписанные его предшественником Петром Порошенко Минские соглашения ставят его в сложное положение.

"Что касается отвода. В Минских соглашения еще есть отвод, который мы себе не можем позволить. Вот что мне с эти делать? Я не могу себе этого позволить - а там подписали. Подписал тот независимый президент... Подписали люди человека, который сейчас ходит и говорит: "Ай-яй-яй". Я как Ван Дамм - в конкретном шпагате. Было бы три ноги - на три ноги бы меня посадили", - сказал он.

Зеленский пообещал, что отвод состоится только там, где возможно обеспечить безопасность.

"А если мне скажут: "Дальше, Володя Зеленский, иди по Минску", тогда я приду к вам и скажу: "А сейчас, уважаемое общество, давайте сядем все вместе на этот шпагат и вместе будем отвечать за каждую жизнь", - сказал он.

Президент также сказал, что ему в целом не нравится общественная реакция на те сложные решения, которые он вынужден принимать.

"Если меня сажать на шпагат каждый день, я буду обращаться к обществу и вы получите президента, который будет говорить: вместе садимся. "У нас там Цемах" - "А у нас там Сенцов". Ну что, референдум? Референдум. Клых - референдум? Референдум! Моряки - референдум? Референдум!" - сказал Зеленский.

Президент попросил не делать этого. "Я хочу быть не в растяжке, а быть нормальным сильным президентом. А ослаблять меня разными акциями не нужно. Просто не нужно", - сказал Зеленский.

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