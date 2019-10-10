?Украина на саммите "нормандской четверки" предложит разместить миротворцев на границе

"Это одно из направлений, которое мы будем обсуждать".

Украина поднимет на саммите "нормандской четверки" вопрос размещения миротворческой миссии на границе между Россией и оккупированными ею районами Донецкой и Луганской областях.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в четверг.

"По поводу миротворцев: поднимается этот вопрос, и я думаю, что это одно из направлений, которое мы будем обсуждать официально в нормандском формате. Я вам говорил, что я за то, чтобы эта миссия была на границе между Украиной и Россией ", - сказал Зеленский.