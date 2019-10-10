Украина на саммите "нормандской четверки" предложит разместить миротворцев на границе
"Это одно из направлений, которое мы будем обсуждать".
Украина поднимет на саммите "нормандской четверки" вопрос размещения миротворческой миссии на границе между Россией и оккупированными ею районами Донецкой и Луганской областях.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в четверг.
"По поводу миротворцев: поднимается этот вопрос, и я думаю, что это одно из направлений, которое мы будем обсуждать официально в нормандском формате. Я вам говорил, что я за то, чтобы эта миссия была на границе между Украиной и Россией", - сказал Зеленский.
Напомним, формат миротворческой миссии несколько лет был спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков Донбасса. Украина при Петре Порошенко рассчитывала на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию, включительно с госграницей. РоSSия предлагала лишь "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.
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Политика
10.10.2019 21:32