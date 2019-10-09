Премьер-министр Дании рассмешила парламент рассказом о дружбе слона и верблюда

Дания запретила использовать в цирках диких животных и теперь правительство выкупает их.

Премьер-министр Дании рассмешила парламент рассказом о дружбе слона и верблюда
Фото: скрин видео

На днях премьер-министр Дании Метте Фредериксен на заседании парламента Дании рассказала о выкупе последних четырех слонов, которые выступали в датских цирках.

По ее словам, при выкупе появились непредвиденные обстоятельства - выяснилось, что слониха Рамболин много лет дружит с верблюдом Али.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Нам рассказали, что очень важно не разлучать Рамболин и Али. Вот почему нам пришлось взять и его. Благодарна ультраправым силам за то, что поддержали решение о покупке животные, несмотря на то, что его звали Али", - сказала Метте Фредериксен и начала смеяться.

Вслед за ней рассмеялись и другие депутаты, которые не могли успокоиться еще секунд десять.

В прошлом году Дания запретила использовать в цирках диких животных, включая слонов. Теперь правительство выкупает таких животных, чтобы обеспечить им достойную старость.

Ролик с выступлением премьер-министра стал вирусным.

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