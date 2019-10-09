Суд приговорил к 9 годам тюрьмы трех боевиков "ДНР"

Террористы прятались у родственников на подконтрольной украинской власти территории.

Суд приговорил троих, задержанных в 2018 году украинской стороной боевиков террористической группировки "ДНР" к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает СБУ .

Суд признал задержанных боевиков виновными по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической деятельности) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что задержанные жители Донецкой области в 2014 году, чтобы заработать денег, добровольно вступили в группировку "Казачий союз "Область войска Донского ДНР". Они занимали там должности стрелков и разведчика, были вооружены бронированной техникой, гранатометами и минометами.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В начале службы террористы получали вознаграждение в размере около 10 тыс. рублей, но потом им пришлось служить бесплатно. После того, как среди боевиков начали возникать конфликты, группировки были расформированы.

Преступники уехали и прятались у родственников на подконтрольной украинской власти территории. В процессе обысков в квартирах и домах, где они скрывались, правоохранители обнаружили фото, видео, военные награды и другие доказательства их причастности к террористической деятельности.

Напомним, 4 октября суд приговорил к восьми годам тюрьмы бывшего милиционера за подготовку теракта в жилом доме в Днепрорудном Запорожской области по заказу спецслужб РФ .

Оперативники также установили, что бывший капитан милиции выполнял задачи на территории региона под кураторством так называемого главного разведывательного управления "ДНР".