Суд приговорил к 9 годам тюрьмы трех боевиков "ДНР"

Террористы прятались у родственников на подконтрольной украинской власти территории.

Суд приговорил к 9 годам тюрьмы трех боевиков
Фото: СБУ

Суд приговорил троих, задержанных в 2018 году украинской стороной боевиков террористической группировки "ДНР" к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает СБУ.

Суд признал задержанных боевиков виновными по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической деятельности) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что задержанные жители Донецкой области в 2014 году, чтобы заработать денег, добровольно вступили в группировку "Казачий союз "Область войска Донского ДНР". Они занимали там должности стрелков и разведчика, были вооружены бронированной техникой, гранатометами и минометами.

 

Фото: СБУ
Фото: СБУ

 

В начале службы террористы получали вознаграждение в размере около 10 тыс. рублей, но потом им пришлось служить бесплатно. После того, как среди боевиков начали возникать конфликты, группировки были расформированы.

Преступники уехали и прятались у родственников на подконтрольной украинской власти территории. В процессе обысков в квартирах и домах, где они скрывались, правоохранители обнаружили фото, видео, военные награды и другие доказательства их причастности к террористической деятельности.

Напомним, 4 октября суд приговорил к восьми годам тюрьмы бывшего милиционера за подготовку теракта в жилом доме в Днепрорудном Запорожской области по заказу спецслужб РФ.

Оперативники также установили, что бывший капитан милиции выполнял задачи на территории региона под кураторством так называемого главного разведывательного управления "ДНР".

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