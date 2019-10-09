У ГБР нет других фактов противоправной деятельности Пашинского, - Труба

Если такие будут, "ведомство будет реагировать".

Государственное бюро расследований не расследует других фактов противоправной деятельности бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского, кроме стрельбы в Киевской области. Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, сообщает Главком.

«ГБР расследует только одно дело. В ГБР нет других фактов противоправной деятельности Пашинского», - сказал он.

По словам директора Государственного бюро расследований, если будут такие обращения с конкретными фактами преступлений, то ГБР будет реагировать.

«Что касается других эпизодов: в ГБР сейчас нет собственных оперативных подразделений, рассчитанных на помощь другим правоохранительным органам. Если нам направят соответствующие обращения с конкретными фактами преступлений - будем реагировать», - добавил Труба.

Как сообщалось, Труба не исключает, что дело против Пашинского будет переквалифицировано с «нанесения тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу» на другое преступление.

Напомним, адвокат экс-нардепа Сергея Пашинского Андрей Федур заявил, что его подзащитного предупреждали о том, что у него есть «один шанс немедленно бежать из Украины».

Накануне сам Пашинский заявил, что его арест является показательной расправой со стороны действующей власти и и обвинил в причастности заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева на заседании 7 октября избрал меру пресечения народному депутату VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в причинении тяжкого телесного повреждения, в виде заключения под стражу до 4 декабря.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины снова взялась расследовать историю трехлетней давности о стрельбе с участием Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса.