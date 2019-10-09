?Гончарук: продление транзитного контракта на год Украине не подходит

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украине не подходит вариант с продлением транзитного контракта на год.

Об этом он сказал на брифинге в среду, комментируя недавнее заявление президента Владимира Путина. Тот сказал, что если Украина не успеет завершить анбандлинг (выделение оператора ГТС из "Нафтогаза"), то "Газпром" готов продлить существующий контракт на год.

"Украине важно получить новый долгосрочный договор. Потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам", - сказал на это Гончарук.

"Мы также ставим цель получение долгосрочного контракта, потому что продление на год по старым правилам нам просто не подходит", - добавил он.

В свою очередь глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на Украинском газовом форуме в среду сказал, что стороной подписания транзитного контракта с 1 января 2020 года будет компания "Магистральные газопроводы Украины", в которую по процедуре анбандланга будет передана газотранспортная система Украины. "Мне трудно представить, зачем новой компании и зачем украинской стороне может быть интересно продление старого контракта", - сказал он.

Коболев также сказал, что Украина обязана успеть с анбандлингом, потому что иначе ее обвинят во всех проблемах, которые могут возникнуть зимой. "РоSSияне 31 декабря скажут: смотрите, мы очень хотели подписать контракт с украинской стороной, к сожалению, украинская сторона не выполнила свои обязательства, и поэтому контракта не будет", - сказал глава "Нафтогаза".

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и РоSSия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10-летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год.