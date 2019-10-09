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2019-10-09
Совладелец одесского фармзавода "Интерхим" стал заместителем министра здравоохранения
Чумак раньше был советником Скалецкой.
Фото: стоп-кадр Еспрессо ТВ
Совладелец одесского фармацевтического завода "Интерхим" Александр Чумак стал заместителем министра здравоохранения.
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
Это пятый заместитель, назначенный при новом министре Зоряне Скалецкой. Раньше он был у нее советником.
Скалецкая говорила, что не видит конфликта интересов в назначении Чумака и заявляла, что он "готов представить концепцию фармполитики, которой у нас до сих пор нет".
Напомним, что 11 сентября заместителями министра здравоохранения были назначены Андрей Семиволос, Младена Качурец, Михаил Загрийчук, Елена Симоненко.
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