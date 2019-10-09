Луценко: У нас нет и не может быть юрисдикции расследовать действия американских политиков

Украина может помогать американским правоохранителям в расследовании по Байденам, однако не может сама инициировать расследование, поскольку дело выходит за пределы юрисдикции государства. Об этом в интервью Радио НВ заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Я не вижу подследственности Украины в этих вопросах. Перенести точку поиска истины в отношении американских выборов в Украину - с моей точки зрения, самое худшее, что можно себе придумать. Особенно в условиях, когда у нас нет юрисдикции в отношении действий тех или иных американских политиков (и вообще не существует)», - заявил Луценко.

По его мнению, начинать такое расследование самим и по собственной инициативе означает «поставить себя в позу виновного в конце».

«Заявление господина Зеленского о том, что это дело должны обсудить руководители правоохранительной системы, действовать вместе через общую следственную группу - это абсолютно правильный и с политической, и с юридической точки зрения подход», - подчеркнул бывший генеральный прокурор.

По словам Луценко, чем быстрее дело перейдет от политиков к правоохранительным органам, тем лучше будет для установления истины и американо-украинских отношений. Правоохранительные органы США и Украины могут сотрудничать через систему запросов, как уже много лет происходит по делу Лазаренко, или через создание совместной рабочей группы.

«Байден-старший и Байден-младший на территории Украины не нарушали украинские законы. Но есть много оснований считать, что, вероятно, были нарушены законы США . Поэтому Украина не может инициировать дело против Байдена - у нас нет на это юрисдикции. Однако, если Америка начнет такое дело, то Украина, безусловно, в рамках международного соглашения предоставит правовую помощь», - пояснил бывший глава ГПУ.

Луценко отметил, что объяснял эту логику адвокату президента США Рудольфу Джулиани во время встречи в Нью-Йорке. Сама встреча состоялась по приглашению господина Джулиани, на время поездки Луценко взял отпуск.