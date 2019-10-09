Офис президента отрицает встречу Зеленского с бизнесменом Кислиным в США

"Информация о встрече является фейком".

Офис президента отрицает встречу Зеленского с бизнесменом Кислиным в США
Фото: theins.ru

Офис президента отрицает, что президент Владимир Зеленский встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным.

"Информация о встрече, предоставленная роSSийским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе президента.

The Insider накануне сообщил, что Кислин присутствовал на встрече Зеленского с еврейской диаспорой США и опубликовал фотографию, на которой якобы запечатлен этот человек. На ней видно только плечо мужчины, который идет в метре от Зеленского.

Фото: theins.ru

Также издание заявило, что Кислин позже участвовал в еще одной - в более узком кругу. На ней Зеленского представлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

По данным журналистов, в 2014 году Кислин купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за $8 млн по дисконту. На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации, стоимостью $20 млн, они находились под арестом. Вместе с процентами набежало около $23 млн долларов. Но денег он не получил – эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича.

После смены власти в Украине он якобы пытается вернуть эти деньги, наладив по линии диаспоры связь с Зеленским.

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