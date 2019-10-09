Эстония отказалась принимать иммигрантов из Африки и Ближнего Востока, сославшись на проблему с украинцами

"Нам сил не хватит".

Эстония отказалась принимать иммигрантов из Африки и Ближнего Востока, сославшись на проблему с украинцами
Март Хельме
Фото: voanews

Эстония отказалась принимать иммигрантов из Африки и Ближнего Востока, сославшись на проблему с просителями убежища из Украины.

Об этом в интервью эстонскому изданию ERR сказал министр внутренних дел Эстонии Март Хельме. По его словам, он заявил это на встрече глав МВД стран-членов ЕС в Люксембурге, где обсуждались проблемы миграционной политики.

"У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема. А если мы начнем открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и еще из западно-африканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит", - считает министр внутренних дел.

"Для предотвращения прихода к нам людей, которых мы не в состоянии и не хотим принять, мы должны занять такую позицию, что это известно, что мы давно заявили свое мнение. До тех пор пока мы, то есть EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет", - сказал лидер консерваторов.

Германия, Франция, Италия и Мальта две недели назад договорились о добровольной системе, по которой присоединившиеся к ней страны принимают ходатайствующего об убежище в течение четырех недель после его прибытия в Европу и проверяют обоснованность ходатайства, а затем либо предоставляют убежище, либо высылают иммигранта обратно в страну происхождения.

Эстония решила, что не будет присоединяться к этой инициативе, но готова "проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи".

Напомним, что ранее Хельме предложил отменить безвиз для граждан Украины.

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