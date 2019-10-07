Вышинский стал директором в кремлевском медиахолдинге "РоSSия Сегодня"

Обменянный пропагандист продолжит работу по своему профилю.

Вышинский стал директором в кремлевском медиахолдинге "РоSSия Сегодня"
Фото: Lb.ua

Кирилл Вышинский, которого судили в Украине за государственную измену, стал исполнительным директором в медиахолдинге "РоSSия Сегодня".

Об этом говорится в телеграмм-канале пресс-службы "РоSSии сегодня".

"В ответ на запросы СМИ о должности Кирилла Вышинского. 9 сентября был подписан приказ о его назначении исполнительным директором МИА «РоSSия сегодня»", - говорится в сообщении.

Обмен между Украиной и Россией, в рамках которого Вышинского отпустили в Москву, состоялся 7 сентября.

Напомним, Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). У Вышинского дома нашли роSSийский паспорт и медаль "За возвращение Крыма", а позже в ходе судебного процесса Вышинский заявил, что не считает себя украинским гражданином.

Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский ездил в Крым, где по заданию руководства МИА "РоSSия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций "Л/ДНР".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Пристайко: для саммита "нормандской четверки" осталось согласовать датуПристайко: для саммита "нормандской четверки" осталось согласовать дату
Стало известно о втором осведомителе разговора Трампа с ЗеленскимСтало известно о втором осведомителе разговора Трампа с Зеленским
Стали известны кандидаты "Слуги народа" в новый состав ЦИКСтали известны кандидаты "Слуги народа" в новый состав ЦИК
Климкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем былоКлимкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем было
Армия не получила 48 БТРов из-за "не той" стали, -"Наші гроші"Армия не получила 48 БТРов из-за "не той" стали, -"Наші гроші"
Подозреваемый в убийстве Бузины стал членом общественного совета НАБУПодозреваемый в убийстве Бузины стал членом общественного совета НАБУ
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в РоSSииБывший главарь "ДНР" стал мэром в РоSSии
Князев стал советником АваковаКнязев стал советником Авакова
Зеленский в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором компании UberЗеленский в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором компании Uber
Климкин: Украина стала фактором в президентской кампании в СШАКлимкин: Украина стала фактором в президентской кампании в США
Последние новости
Подгружаем последние новости