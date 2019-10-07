Кирилл Вышинский, которого судили в Украине за государственную измену, стал исполнительным директором в медиахолдинге "РоSSия Сегодня".

Об этом говорится в телеграмм-канале пресс-службы "РоSSии сегодня".

"В ответ на запросы СМИ о должности Кирилла Вышинского. 9 сентября был подписан приказ о его назначении исполнительным директором МИА «РоSSия сегодня»", - говорится в сообщении.

Обмен между Украиной и Россией , в рамках которого Вышинского отпустили в Москву, состоялся 7 сентября.

Напомним, Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). У Вышинского дома нашли роSSийский паспорт и медаль "За возвращение Крыма", а позже в ходе судебного процесса Вышинский заявил, что не считает себя украинским гражданином.