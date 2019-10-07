Вышинский стал директором в кремлевском медиахолдинге "РоSSия Сегодня"
Обменянный пропагандист продолжит работу по своему профилю.
Кирилл Вышинский, которого судили в Украине за государственную измену, стал исполнительным директором в медиахолдинге "РоSSия Сегодня".
Об этом говорится в телеграмм-канале пресс-службы "РоSSии сегодня".
"В ответ на запросы СМИ о должности Кирилла Вышинского. 9 сентября был подписан приказ о его назначении исполнительным директором МИА «РоSSия сегодня»", - говорится в сообщении.
Обмен между Украиной и Россией, в рамках которого Вышинского отпустили в Москву, состоялся 7 сентября.
Напомним, Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). У Вышинского дома нашли роSSийский паспорт и медаль "За возвращение Крыма", а позже в ходе судебного процесса Вышинский заявил, что не считает себя украинским гражданином.
Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский ездил в Крым, где по заданию руководства МИА "РоSSия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций "Л/ДНР".
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07.10.2019 16:29