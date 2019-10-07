В "Слуге народа" о выборах на Донбассе: получим "хоть немножко терпимых" представителей для диалога

"Сегодня любой контакт с представителями т.н. "ДНР/ЛНР" создает огромные политические трудности".

В "Слуге народа" о выборах на Донбассе: получим "хоть немножко терпимых" представителей для диалога
Богдан Яременко (справа)
Фото: facebook/Олег Федонюк

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что местные выборы на Донбассе позволят получить "хоть немножко терпимых" представителей для диалога.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины. Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров "ДНР/ЛНР", - сказал он.

При этом Яременко сказал, что признание выборов может и не состояться.

"Может быть, итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для нас вообще никакого значения иметь не будут. А, возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы вроде ремонта коммуникаций и т.д. А на сегодня любой контакт с представителями т.н. "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности", - сказал он.

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

В начале октября Верховная Рада назначил новый состав Центризбиркома, в котором большинство было назначено по квоте "Слуги народа".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки на Донбассе погиб один военный, еще один раненЗа сутки на Донбассе погиб один военный, еще один ранен
На Донбассе погиб боец 28-й ОМБрНа Донбассе погиб боец 28-й ОМБр
На Донбассе в пятницу погиб военный, двое бойцов получили раненияНа Донбассе в пятницу погиб военный, двое бойцов получили ранения
Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения на ДонбассеКоляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе
Порошенко: голосовать на Донбассе будут избиратели с роSSийскими паспортамиПорошенко: голосовать на Донбассе будут избиратели с роSSийскими паспортами
От мин на Донбассе с 2014 года погибли 38 детей, 128 ранены, - ЮНИСЕФОт мин на Донбассе с 2014 года погибли 38 детей, 128 ранены, - ЮНИСЕФ
Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и использовали беспилотник для сброса боеприпасовБоевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и использовали беспилотник для сброса боеприпасов
Минобороны: ВСУ технически готовы к разведению сил на Донбассе
27 сентября на Донбассе погибла 21-летняя военнослужащая27 сентября на Донбассе погибла 21-летняя военнослужащая
В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военныйВ результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный
Последние новости
Подгружаем последние новости