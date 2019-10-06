Полиция: в акции на Майдане участвовали 10 тысяч людей

Вече прошло без правонарушений.

Полиция: в акции на Майдане участвовали 10 тысяч людей
Фото: https://kyiv.npu.gov.ua

Полиция сообщила, что в акции "против капитуляции" на Майдане в Киеве приняли участие около 10 тысяч человек. Об этом говорится на сайте ведомства.

"На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Нарушений во время акции не зафиксировано.

Напомним, 6 октября в Киеве и других городах прошли акции протеста "Нет капитуляции". Активисты осуждают подписание Украиной "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе. На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции и призвали создать соответствующую оппозиционную платформу в Верховной Раде.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Гончарук собрался ликвидировать игорные залы как явлениеГончарук собрался ликвидировать игорные залы как явление
Блок рекламы


Похожие новости
Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченныеБогдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляцииНа Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции
Акции "Нет капитуляции!" проходят в разных городах УкраиныАкции "Нет капитуляции!" проходят в разных городах Украины
ГБР завело дело на Луценко по заявлению главы фракции "Слуга народа"ГБР завело дело на Луценко по заявлению главы фракции "Слуга народа"
На Майдане в Киеве прошла акция ко дню рождения политзаключенного ДудкиНа Майдане в Киеве прошла акция ко дню рождения политзаключенного Дудки
Дело командира киевского "Беркута" за разгон акции против приговора "васильковским террористам" ушло в судДело командира киевского "Беркута" за разгон акции против приговора "васильковским террористам" ушло в суд
В Харькове одновременно "заминировали" более 50 объектов, 2 тыс. людей эвакуировалиВ Харькове одновременно "заминировали" более 50 объектов, 2 тыс. людей эвакуировали
Одному из самых богатых людей Украины Константину Жеваго предъявили подозрениеОдному из самых богатых людей Украины Константину Жеваго предъявили подозрение
Из Минздрава "выдавливают" людей, которые были наняты при СупрунИз Минздрава "выдавливают" людей, которые были наняты при Супрун
Украине удалось вернуть более 3 тысяч пленных, - ПорошенкоУкраине удалось вернуть более 3 тысяч пленных, - Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости