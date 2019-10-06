Полиция: в акции на Майдане участвовали 10 тысяч людей

Полиция сообщила, что в акции "против капитуляции" на Майдане в Киеве приняли участие около 10 тысяч человек. Об этом говорится на сайте ведомства.

"На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Нарушений во время акции не зафиксировано.