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2019-10-06
Полиция: в акции на Майдане участвовали 10 тысяч людей
Вече прошло без правонарушений.
Фото: https://kyiv.npu.gov.ua
Полиция сообщила, что в акции "против капитуляции" на Майдане в Киеве приняли участие около 10 тысяч человек. Об этом говорится на сайте ведомства.
"На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
Нарушений во время акции не зафиксировано.
Напомним, 6 октября в Киеве и других городах прошли акции протеста "Нет капитуляции". Активисты осуждают подписание Украиной "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе. На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции и призвали создать соответствующую оппозиционную платформу в Верховной Раде.
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