В зоне ООС обнаружили два схрона боевиков с оружием

В СБУ считают, что боеприпасы предназначалась для диверсий против украинских военных.

В районе проведения Операции объединенных сил СБУ обнаружила два тайника с оружием боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Один из схронов нашли у линии разграничения в городе Горное Луганской области.

"Правоохранители изъяли из колодца во дворе нежилого дома 27 реактивных осветительных патронов, пять гранат Ф-1 и РГД-5, запал для гранат, более 700 патронов различного калибра, четыре планки быстрого снаряжения к автомату Калашникова, аптечку с медпрепаратами производства РФ и камуфлированную одежду", - говорится в сообщении.

По имеющейся у сотрудников СБУ информации, схрон в 2014 году заложил боевик группировки «Призрак», который сейчас находится на территории оккупированного Первомайска в составе незаконного вооруженного формирования.

Другой тайник обнаружили в заброшенном доме в селе Дача в Донецкой области, где ранее находились группировки так называемой "народной милиции ДНР".

"Боевики скрыли противотанковую мину, два снаряда к пушке и почти 4000 патронов различного калибра", - рассказали в СБУ .

Продолжается досудебное расследование по уголовным производствам по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, возле заброшенной шахты в Луганской области обнаружили схрон с боеприпасами.