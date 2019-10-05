Фюрер РФ осудил роSSийские СМИ, которые выставляют Украину в негативном свете

Президент РФ Владимир Путин осудил действия центральных роSSийских телеканалов, которые выставляю Украину в негативном свете. Об этом он сказал в ходе заседания международного клуба "Валдай", передает "Эхо Москвы".

По словам Путина, редакции должны более тщательно подходить к этому вопросу при подготовке материалов.

Напомним, в рамках этого же дискуссионного клуба, Путин похвалил стремление Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе. "Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление. Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", - отметил Путин.