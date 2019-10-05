Фюрер РФ осудил роSSийские СМИ, которые выставляют Украину в негативном свете

Редакции должны более тщательно подходить к этому вопросу.

Путин осудил роSSийские СМИ, которые выставляют Украину в негативном свете
Президент РФ Владимир Путин
Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин осудил действия центральных роSSийских телеканалов, которые выставляю Украину в негативном свете. Об этом он сказал в ходе заседания международного клуба "Валдай", передает "Эхо Москвы".

По словам Путина, редакции должны более тщательно подходить к этому вопросу при подготовке материалов.

Напомним, в рамках этого же дискуссионного клуба, Путин похвалил стремление Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе. "Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление. Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", - отметил Путин.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
Блок рекламы


Похожие новости
Волкер в Конгрессе: Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми"Волкер в Конгрессе: Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми"
Осужденный в Беларуси журналист Шаройко вернулся в УкраинуОсужденный в Беларуси журналист Шаройко вернулся в Украину
Пристайко намекнул на возвращение заключенного в Беларуси журналиста Шаройко в УкраинуПристайко намекнул на возвращение заключенного в Беларуси журналиста Шаройко в Украину
Экс-нардеп Онищенко рассказал, когда вернется в УкраинуЭкс-нардеп Онищенко рассказал, когда вернется в Украину
Нардеп Тищенко сравнил Украину с насосом и рассказал о надувной куклеНардеп Тищенко сравнил Украину с насосом и рассказал о надувной кукле
Лукашенко в пятницу приедет в Украину и впервые встретится с ЗеленскимЛукашенко в пятницу приедет в Украину и впервые встретится с Зеленским
Украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", - СМИ фюрера РФУкраинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", - СМИ фюрера РФ
КИУ назвал "Слуг народа", которые больше всех пропустили голосований в РадеКИУ назвал "Слуг народа", которые больше всех пропустили голосований в Раде
Bloomberg: старшая дочь фюрера РФ участвует в обсуждениях редактирования ДНК человекаBloomberg: старшая дочь фюрера РФ участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Трамп обнародовал ролик против Байдена, упомянув Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости