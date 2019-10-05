Экс-гендиректору "Укрвакцины" сообщили подозрение в завладении 0,25 млн гривен

В 2016-2017 Макаренко присвоил средства под видом премий, надбавок и неправомерно повышенного должностного оклада.

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия "Укрвакцина" Андрею Макаренко в завладении 0,25 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева .

"В частности следствием установлено, что в течение 2016-2017 годов бывшим руководителем ГП "Укрвакцина" Министерства здравоохранения Украины были незаконно получены средства госпредприятия на сумму 245 тыс. гривен под видом премий, надбавок и неправомерно повышенного должностного оклада", - говорится в сообщении.

При этом установлено, что завладение средствами предприятия состоялось по предварительному сговору с бывшим главным бухгалтером госпредприятия, которая способствовала в завладении средствами путем изготовления и подписания необходимых бухгалтерских документов и отражение их в отчетности предприятия.

На данный момент бывшему гендиректору "Укрвакцины" сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Кроме того, бывшему главному бухгалтеру госпредприятия также сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 (пособничество в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах) Уголовного кодекса.

Отмечается, что в ближайшее время следствие будет завершено и обвинительное заключение будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в октябре 2018 года прокуратура прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора государственного предприятия "Укрвакцина" Андрея Макаренко, которого подозревают в растрате 1,5 млн гривен.

Сообщалось, что в течение 2012-2013 годов Макаренко, находясь на указанной должности, совершил растрату средств госпредприятия на общую сумму более 1,5 млн гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранного сопровождения грузов при перевозке медпрепаратов на территории Украины.