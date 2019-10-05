После просьбы Зеленского сообщать о коррупции в НАБУ поступило более 1,7 тыс. обращений

Нередки случаи, когда люди жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.

За последние две недели в Национальное антикоррупционного бюро поступило более 1,7 тыс. обращений граждан о коррупции.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в фейбуке.

Более 960 сообщений поступили по телефону, более 360 - по электронной почте и более 370 - по почте (на бумаге).

Отмечается, что все обращения должным образом зарегистрированы, им будет дана правовая оценка и направлены ответы заявителям.

"На что жалуются? Ненадлежащее досудебное расследование, реализация социальных, трудовых прав и законных интересов, нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства, нарушения законодательства при принудительном исполнении судебных решений, вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятии", - рассказали в НАБУ.

Отмечается, что нередки случаи, когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции, но жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.

В НАБУ подчеркнули, что расследование будет проводиться только по фактам, подследственным Бюро - преступления совершенные высокопоставленными чиновниками, или если местной общине или интересам государства нанесен ущерб на сумму более 960 тыс. грн.

Что касается остальных обращений, их направят в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции.

"Даже при таких обстоятельствах НАБУ проинформирует заявителя об этом факте и сообщит, с каким органом стоит в дальнейшем держать связь", - подчеркнули в Антикоррупционном бюро.

23 сентября президент Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать в НАБУ о коррупции чиновников.

"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. От вас требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите. Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0 800 503 200", - подчеркнул президент в видеообращении.

Совет общественного контроля НАБУ, в свою очередь, призвал президента не распространять дезинформацию о полномочиях Бюро.