Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе?

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения физическими лицами линии разграничения на Донбассе.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

"Сейчас в центре внимания нашей команды вопрос по постановлению №815 (от 17 июля). Речь идет о пересечении линии разграничения физическими лицами. У нас сложилась коллизия, когда понятная мотивация защиты прав ребенка обернулась существенными осложнениями для граждан Украины", - отметила Коляда.

Согласно постановлению, с 29 октября родители могут пересекать пункт пропуска с детьми при наличии ID карты, а дети, не достигшие 14 лет, должны иметь загранпаспорт. По мнению министра, это грозит существенными осложнениями для семей с детьми, особенно во время осенних каникул, так как оформление документов занимает до 30 дней и стоит около 700 гривен.

"В связи с этим я буду инициировать отсрочку введения в действие этой нормы с одновременным упрощением механизма оформления документов для детей с временно оккупированных территорий", - написала Коляда.

Она также сообщила, что уже обсудила этот вопрос с гоавой Миграционной службы Максимом Соколюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым и направляет официальное письмо Авакову с инициативой отсрочить вступление в силу этой нормы.

Напомним, с 1 сентября пункты пропуска на Донбассе перешли на "осенний" режим.

В июле Кабмин упростил для населения перевозку товаров через линию разграничения.