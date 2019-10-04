Порошенко: голосовать на Донбассе будут избиратели с роSSийскими паспортами

Быстрая организация выборов на оккупированных территориях Донбасса приведет к тому, что на них будут голосовать избиратели с роSSийскими паспортами, которые там выдает РоSSия. Украинские власти должны это услышать, и те, кто сегодня принимает решения, должны отказаться сценария. Об этом заявил в интервью журналистам пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Я хочу подчеркнуть еще одну важную деталь, о которой ни вчера, ни сегодня не вспомнили. Когда кто-то думает о скором организацию выборов на оккупированной территории и под дулами роSSийских автоматов, надо не забывать, что в отличие от 2014-2015 годов, там уже сейчас выданные десятки, может и сотни тысяч роSSийских паспортов.», - заявил Петр Порошенко.

«Подумайте об этом. И я думаю, что именно это должны услышать те, кто сегодня принимает решения, и точно отказаться от этого», - подчеркнул пятый президент Украины.

«Выходить сейчас с этим на Нормандский формат, я думаю, это ловушка для Украины. И из нее точно нужно совместно выходить», - добавил он.