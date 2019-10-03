В Калмыкии протестующие против главаря "ДНР" на посту мэра Элисты обратились к нему на украинском языке
"Вы уничтожали украинский язык на Донбассе. Вы приехали уничтожать калмыцкий".
Фото: Скриншот видео
В роSSийском городе Элиста во время акции протеста против назначения бывшего главаря поддерживаемой Россией террористической группировки "ДНР" Дмитрия Трапезникова митингующие обратились к нему на украинском языке.
Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
"Хочу обратиться к Трапездникову на ненавистном ему украинском языке... Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту та Калмикію, щоб знищувати калмицьку мову", - сказал один из участников протеста.
Элиста, Калмыкия, рф. Местные жители обратились на украинском языке к дырявому "трапезнику" - уезжай отсюда. Уровень поддержки на рф дырявых и его образований - 150%)) pic.twitter.com/UBoULNQyDA
Напомним,в конце сентября депутаты Элистинского городского собрания в Калмыкии (РоSSия) избрали Трапезникова новым главой администрации.
Трапезников в 2014 перешел на сторону "ДНР" и занимал различные должности в оккупационной администрации Донецка. С декабря 2014 года он работал в "администрации" главаря "ДНР" Александра Захарченко, а в апреле 2016 года перешел в "совет министров ДНР". После убийства Захарченко, в сентябре 2018 года он около недели занимал должность главаря "ДНР".
Элиста расположена в 500 км на юго-восток от Донецка. Это небольшой город с населением примерно 100 тыс. человек.