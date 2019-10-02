Импорт электроэнергии из РоSSии свидетельствует о доминировании узких коммерческих интересов, - эксперт Центра Разумкова

"Это решение противоречит действующей стратегии Украины".

Импорт электроэнергии из РоSSии свидетельствует о доминировании узких коммерческих интересов, - эксперт Центра Разумкова
Фото: www.dtek.com

Начавшийся импорт электроэнергии из РоSSии говорит о доминировании во власти узких коммерческих интересов, которые реализуют лоббисты. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщают "Українські новини".

Эксперт назвал решение парламента, разрешившего импорт электроэнергии из РоSSии, непродуманным. По его мнению, оно ставит под угрозу интеграцию отечественной энергосистемы с ЕС и усиливает энергозависимость Украины от РоSSии.

"Я оцениваю, что это не совсем продуманное решение, поскольку нельзя тут ставить только коммерческую составляющую на первый план. Во-первых, это решение противоречит действующей стратегии Украины, которая предусматривает интеграцию с ENTSO-E (общеевропейской энергосистемой, - ред). И фактически если Украина будет продолжать поставки электроэнергии из РоSSии, то это фактически сделает невозможной интеграцию с ENTSO-E. Это первое. Второй момент – это усиление зависимости от РоSSии. Тоже это не то, что сейчас надо Украине. Это тоже противоречит задачам энергетической безопасности. Я думаю, что нельзя тут смотреть чисто на коммерческую составляющую", - сказал Омельченко.

Он полагает, что это решение было пролоббировано в интересах отдельных лиц. "Это свидетельствует о доминировании узких коммерческих интересов и реализации их отдельных лоббистов в правительстве и в Верховном Совете", - отметил Омельченко.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из РоSSии в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте НЭК "Укрэнерго".

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Блок рекламы


Похожие новости
Германия не считает обмен пленными поводом для отмены санкций против РоSSииГермания не считает обмен пленными поводом для отмены санкций против РоSSии
США расширили санкции из-за вмешательства РоSSии в выборыСША расширили санкции из-за вмешательства РоSSии в выборы
Снижение цены на газ для Луганской ТЭС спасет Луганский регион от отключений электроэнергии, - ПлачковСнижение цены на газ для Луганской ТЭС спасет Луганский регион от отключений электроэнергии, - Плачков
Грузинская оппозиция увидела сигнал Западу во встрече глав МИД РоSSии и ГрузииГрузинская оппозиция увидела сигнал Западу во встрече глав МИД РоSSии и Грузии
В РоSSии запретили курить на балконахВ РоSSии запретили курить на балконах
Без позиции Меркель и президентов Франции санкции против РоSSии были бы невозможны, - ПорошенкоБез позиции Меркель и президентов Франции санкции против РоSSии были бы невозможны, - Порошенко
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в РоSSииБывший главарь "ДНР" стал мэром в РоSSии
В РоSSии не разрешили провести акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ"В РоSSии не разрешили провести акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ"
НАТО отвергло предложение РоSSии ввести мораторий на размещение РСМДНАТО отвергло предложение РоSSии ввести мораторий на размещение РСМД
Кабмин создал первую централизованную закупочную организациюКабмин создал первую централизованную закупочную организацию
Последние новости
Подгружаем последние новости