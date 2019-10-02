Главу Госсоцслужбы уволили через полтора месяца после назначения

Марина Лазебная потеряла должность из-за смены правительства.

Главу Госсоцслужбы уволили через полтора месяца после назначения
Марина Лазебная
Фото: dcz.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду уволил начальницу Государственной социальной службы Марину Лазебную.

Об этом говорится на сайте правительства.

Лазебная была назначена полтора месяца назад, 22 августа, когда еще работал Кабмин Владимира Гройсмана.

Напомним, Государственная социальная служба - новый центральный орган исполнительной власти, который должен реализовывать госполитику в сфере соцзащиты населения и защиты прав детей, а также осуществлять госконтроль во время предоставления социальной поддержки.

Создание службы призвано размежевать функции по формированию соцполитики, которые остаются за Минсоцполитики, и ее реализации, которые возлагаются на новосозданную службу.

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