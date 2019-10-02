Путин назвал условие для нового транзитного договора и предложил альтернативу

РоSSия готова продлить действующий контракт еще на год.

Путин назвал условие для нового транзитного договора и предложил альтернативу
Фото: RT

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что "Газпром" готов подписать новый контракт на транзит газа через Украину при условии имплементации Украиной европейского энергетического законодательства или же продлить на год существующий договор.

Об этом он сказал во время энергетического форума в Москве.

"[Транзит] должен быть экономически целесообразен для всех участников процесса... Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. Если она сможет до окончания года, мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством", - сказал он.

"Если она не сможет сделать, что вполне вероятно (существуют внутриукраинские законодательные, да и политические процедуры, которые украинским партнерам предстоит пройти, это не очень просто будет сделать), тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем на год, существующий контракт на прокачку", - добавил Путин.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и РоSSия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10-летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год.

В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

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