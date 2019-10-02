Новая Таможенная служба начнет работу в конце октября или начале ноября

Гончарук заявил, что формирование Гостаможни вышло на финишную прямую.

Новая Таможенная служба начнет работу в конце октября или начале ноября
Фото: Lb.ua

Государственная таможенная служба, которая создана на базе части Государственной фискальной службы, начнет полноценную работу с ноября.

Об этом на брифинге после заседания правительства в среду сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня мы приняли решение, чтобы создать там территориальные подразделения для нового органа. После этого решения в территориальные органы будут набраны новые честные люди. Часть будет переведена из числа тех профессиональных людей, которые работали в старой структуре, а часть набрана новых людей. Мы планируем, что уже в этом месяце или начале ноября в Украине начнет работу новая Государственная таможенная служба", - сказал он.

Глава Гостаможни Максим Нефьодов в фейсбуке сообщил, что новая структура предусматривает сокращение количества таможен с 26 до 16. По его словам, это необходимо для преодоления "феодализма", когда "каждая таможня - отдельное княжество со своими правилами", экономии средств и логистической оптимизации ("из Славянска сейчас до руководства - 248 км, будет 129 км").

Напомним, в марте 2019 года Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения ГФС. Это было одним из требований Международного валютного фонда.

Создание Налоговой службы завершилось еще в августе, тогда как формирование Таможенной службы затянулось из-за судебных разбирательств.

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