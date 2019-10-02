Депутаты написали "ПТН - ПНХ" на плакате ОПЗЖ на трибуне Рады

Группа депутатов Верховной Рады из пророSSийской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" перед начало пленарного заседания вывесила на трибуне парламента плакат "Я против цензуры".

Фото: НАШ

Как сообщает корреспондент LB.ua, таким образом они решили заявить протест против отказа Нацсовета по телевидению и радиовещанию в продлении цифровых лицензий группе региональных телеканалов, которые вещают под логотипом "112 Украина".

Плакат долго не провисел. Сначала другие депутаты нем написали "ПТН - ПНХ", а потом и вовсе сняли.

Фото: НАШ