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2019-10-02
Депутаты написали "ПТН - ПНХ" на плакате ОПЗЖ на трибуне Рады
Шуфрич и Рабинович пытались протестовать из-за 112 канала.
Группа депутатов Верховной Рады из пророSSийской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" перед начало пленарного заседания вывесила на трибуне парламента плакат "Я против цензуры".
Фото: НАШ
Как сообщает корреспондент LB.ua, таким образом они решили заявить протест против отказа Нацсовета по телевидению и радиовещанию в продлении цифровых лицензий группе региональных телеканалов, которые вещают под логотипом "112 Украина".
Плакат долго не провисел. Сначала другие депутаты нем написали "ПТН - ПНХ", а потом и вовсе сняли.
Фото: НАШ
Фото: НАШ
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