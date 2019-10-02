Стали известны кандидаты "Слуги народа" в новый состав ЦИК
"Слуга народа" предложила 18 человек, остальные - по одному-двум.
Гражданская сеть "Опора" обнародовала список всех кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии, предложенных фракциями.
Их имена были получены в Офисе президента, говорится на сайте организации.
Президентская фракция "Слуги народа" предложила Владимиру Зеленскому рассмотреть такие кандидатуры:
- Боярчук Оксану Борисовну;
- Волошина Юрия Алексеевича;
- Гатауллину Елену Аухатовну;
- Гетьмана Евгения Анатолиевича;
- Греня Виталия Вячеславовича;
- Диденко Олега Николаевича;
- Евстигнеева Андрея Сергеевича;
- Ефремову Ирину Алексеевну;
- Каминскую Наталью Васильевну;
- Кармазь Александру Александровну;
- Квашу Оксану Александровну;
- Любченко Павла Николаевича;
- Махницкую Екатерину Григорьевну;
- Орлова Валентина Валентиновича;
- Перепелюка Владимира Григорьевича;
- Плукаря Виталия Владимировича;
- Постивого Сергея Александровича;
- Фрицкого Юрия Олеговича.
Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкая и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.
ПророSSийская фракция "ОПЗЖ" предложила в ЦИК Сергея Дубовика и Юрия Мирошниченко.
Кандидатами от "Европейской солидарности" стали Александр Черненко и Юрий Буглак, от "Батькивщины" - Жанна Усенко-Черная и Виктория Глущенко, от "Голоса" - Андрей Гевко.
Новый состав ЦИК должен быть назначен Верховной Радой по представлению президента Владимира Зеленского. В нем должны быть учтены предложения депутатских фракций и групп.
Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе. В тот же день Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию, несмотря на то, что большинство ее членов были назначены менее года назад.
1 октября в Минске был согласован текст "формулы Штайнмайера", которая может открыть путь к проведению выборов на Донбассе.