РоSSийский суд приговорил к 2,5 годам колонии-поселения крымскотатарского активиста Мемедеминова

Блогера обвинили в публичных призывах к террористической деятельности.

РоSSийский суд приговорил к 2,5 годам колонии-поселения крымскотатарского активиста Мемедеминова
Фото: Крымская Солидарность

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 2 октября приговорил к 2,5 годам лишения свободы крымскотатарского блогера и активиста Наримана Мемедеминова. Его обвинили в публичных призывах к террористической деятельности.

Об этом сообщило издание "Ґрати".

По версии следствия, в 2013 году блогер записал три видео: об исламской партии "Хизб ут-Тахрир", Рамадане и мечети. Позднее Крым был оккупирован Россией, где "Хизб ут-Тахрир" признана террористической организацией и запрещена. Следствие обвиняло Мемедеминова в том, что он не удалил видео. Претензии следствия также вызвали два репоста о "Хизб ут-Тахрир" и ситуации в Сирии.

Прокуратура запрашивала Мемедеминову шесть лет лишения свободы, но позднее суд переквалифицировал обвинение с части 2 статьи 205.2 УК на часть 1 и назначил более мягкое наказание.

"Нариман Мемедеминов стоял у истоков гражданской журналистики в Крыму после того, как на полуострове был осужден украинский журналист Мыкола Семена, запрещен въезд основателю информагенства "QHA" Исмету Юкселю, журналистке Алене Савчук, Алине Смутко и другим, заблокирован целый ряд интернет-изданий. Он один из первых начал освещать судебные процессы над политзаключенными в Крыму. С 2014 года он неоднократно подвергался давлению: в 2016 году в его доме прошел обыск, в ходе которого ему пытались подбросить запрещенную литературу, но это увидела супруга Наримана и провокация провалилась. В 2017 году его оштрафовали на 20000 рублей, за то что он вел репортаж с места обыска в доме активиста Сейдамета Мустафаева в Бахчисарае, назвав его участником несанкционированного митинга. В его адрес неоднократно поступали угрозы, однако он достойно продолжал выполнять свой долг", - выступил в прениях адвокат Мемедеминова Эдем Семедляев.

В поддержку Наримана Мемедеминова выступила Европейская Федерация журналистов, Национальный союз журналистов Украины, организации "КрымСОС", Крымская правозащитная группа и Центр гражданских свобод, Профсоюз работников независимых СМИ Крыма. Р оссийский правозащитный центр "Мемориал" признал Мемедеминова политзаключенным.

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