Премьер Великобритании предоставит новый план по Brexit

Джонсон подробно расскажет о "справедливом и разумном компромиссе".

Премьер Великобритании предоставит новый план по Brexit
Фото: yahoo

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон расскажет о своем новом плане по соглашению Brexit во время ежегодной конференции правящей Консервативной партии, передает AFP.

"Премьер-министр Борис Джонсон представит свой план новой сделки по Brexit во время конференции Консервативной партии в среду", - сказано в сообщении

В Даунинг-стрит заявили, что в своём заключительном обращении к консерваторам Джонсон подробно расскажет о "справедливом и разумном компромиссе" и представит свой план в Брюсселе в этот же день.

В офисе Джонсона подчеркнули, что это будет "окончательное предложение", и если Европейский Союз не согласится на него, Джонсон продолжит настаивать на выходе с Евросоюза 31 октября без заключения сделки.

Премьер-министр "ни при каких обстоятельствах" не намерен просить откладывать Brexit на брюссельском саммите 17 и 18 октября.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона предоставить действенные предложения по Brexit. Он отметил, что встречи вокруг ситуации с Brexit будут проводиться ежедневно.

18 сентября Европарламент согласовал отсрочку Brexit.

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