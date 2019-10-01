В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности
Зеленского призвали "подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие".
Партия "Батькивщина" расценивает "формулу Штайнмайера" как угрозу национальной безопасности, территориальной целостности и государственному суверенитету Украины.
"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - написала лидер партии Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.
В политсиле призвали президента Украины Владимира Зеленского "срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие".
Ранее в партии "Европейская Солидарность" заявили, что "формула Штайнмайера" может стать ловушкой.
Партия "Голос" потребовала проведения закрытого заседания Рады, на котором президент Владимир Зеленский должен объяснить детали согласования "формулы Штайнмайера".
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01.10.2019 21:19