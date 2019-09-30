В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер тяжелораненый военнослужащий Владимир Аджавенко.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Медики боролись за жизнь 24-летнего военного более двух недель.

Боец 56-й отдельной мотопехотной бригады получил пулевое ранение в голову 11 сентября в районе Песков Донецкой области.

По предварительным данным, это была пуля снайпера пророSSийских боевиков.

Боец был эвакуирован в Днепр авиацией, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Владимир Аджавенко - уроженец Мариуполя.

Напомним, 14 сентября в Днепре скончался военнослужащий ВСУ, старший сержант Максим Кондратюк. Он получил ранения во время выполнения боевого задания 10 сентября.