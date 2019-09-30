Зеленский отказался публиковать украинскую стенограмму разговора с Трампом

"Есть нюансы и вещи, которые, как мне кажется, было бы некорректно публиковать".

Президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается публиковать украинскую стенограмму разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Есть определенные нюансы и вещи, которые, как мне кажется, было бы некорректно публиковать", - сказал Зеленский журналистам во время посещения учений в Национальной гвардии в селе Старое Киевской области, пишет Reuters. Он добавил, что до того, как стал президентом, не был дипломатом, но у него было много подобных разговоров

На прошлой неделе Белый дом обнародовал расшифровку этого разговора, но она была не дословной, а составленной на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США , которые присутствовали во время разговора. Дословная стенограмма, по данным осведомителя из ЦРУ, содержится на закрытом сервере со сверхсекретными документами.

На вопрос, будет ли Украина расследовать действия Джо Байдена и его сына Хантера, как просил Трамп, Зеленский ответил, что не "нам нельзя ничего приказывать, мы независимая страна". При этом он добавил, что правоохранительные органы должны расследовать любое дело в случае нарушения закона.

Напомним, что телефонный разговор Зеленского с Трампом произошел 25 июля 2019 года. Спустя три месяца он стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.