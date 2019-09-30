Кабмин завершил подготовку законопроектов об янтаре и легализации казино

Азартный бизнес частично выйдет из тени.

Кабмин завершил подготовку законопроектов об янтаре и легализации казино
Добыча янтаря в Житомирской области
Фото: Макс Левін

Кабинет министров завершил подготовку законопроектов об янтаре и легализации казино. Их утвердили на внеочередном заседании правительства в воскресенье, говорится на сайте Кабмина.

Законопроект о легализации игорного бизнеса предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории гостиниц и на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Пакет законопроектов об янтаре предусматривает в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы.

Напомним, в начале августа стало известно, что президент Владимир Зеленский хочет легализовать азартные игры и работу казино в пятизвездочных отелях во имя развития туризма у Черного моря.

В начале сентября он поручил правительству и парламентскому большинству в рамках детенизации экономики разработать и до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации в стране игорного бизнеса и добычи янтаря.

При этом сам Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещение янтаря через границу. Президент предложил дополнить Уголовный кодекс новой статьей 240-1 "Незаконная добыча янтаря". В ней определено, что незаконная добыча янтаря наказывается штрафом от семисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11тыс. 900 гривен до 51 тыс. гривен) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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