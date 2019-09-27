Пристайко поблагодарил Могерини за поддержку Украины в ЕС

Глава МИДа провел встречу высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Пристайко поблагодарил Могерини за поддержку Украины в ЕС
Вадим Пристайко и Федерика Могерини

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

Отмечается, что встреча прошла в четверг, 26 сентября, на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Могерини за ее активную роль в консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии роSSийской агрессии и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа Европейский совет официально назначил главу МИД Испании Жозепа Борреля представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Сейчас этот пост занимает Могерини, срок ее полномочий завершается в октябре 2019.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Блок рекламы


Похожие новости
Одному из самых богатых людей Украины Константину Жеваго предъявили подозрениеОдному из самых богатых людей Украины Константину Жеваго предъявили подозрение
Пристайко провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ ГремингеромПристайко провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Гремингером
Трамп и Зеленский считают, что Меркель и Макрон делают для Украины "не так много, как могли бы"Трамп и Зеленский считают, что Меркель и Макрон делают для Украины "не так много, как могли бы"
СБУ раскрыла схему перевозки нелегалов через территорию Украины в ЕССБУ раскрыла схему перевозки нелегалов через территорию Украины в ЕС
Эстония решила отменить бесплатные долгосрочные визы для граждан УкраиныЭстония решила отменить бесплатные долгосрочные визы для граждан Украины
Зеленский поблагодарил украинскую диаспору в США: "Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты"Зеленский поблагодарил украинскую диаспору в США: "Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты"
Пристайко согласовал с Зеленским около 20 новых пословПристайко согласовал с Зеленским около 20 новых послов
В Греции задержали сирийских мигрантов, выдававших себя за волейбольную команду из УкраиныВ Греции задержали сирийских мигрантов, выдававших себя за волейбольную команду из Украины
СБУ назвала количество боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые перешли на сторону УкраиныСБУ назвала количество боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые перешли на сторону Украины
Делегации Украины в ассамблеях ОБСЕ и НАТО возглавили депутаты от "Слуги народа"Делегации Украины в ассамблеях ОБСЕ и НАТО возглавили депутаты от "Слуги народа"
Последние новости
Подгружаем последние новости