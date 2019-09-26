Зеленский пообещал "системно решить" все проблемы западных компаний в Украине

Президент Украины встретился с представителями деловых кругов США.

Зеленский пообещал "системно решить" все проблемы западных компаний в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что у новой украинской власти есть стремление и возможности решить все проблемы иностранных инвесторов в нашей стране, и пригласил западный бизнес стать частью процесса трансформации Украины в европейское развитое государство.

Об этом глава государства заявил в ходе встречи с представителями деловых кругов США в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Именно это для нас самое важное: мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине - от проблемы на таможнях и в налоговой до защиты прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности", - пообещал Зеленский.

Он подчеркнул, что для этого в Украине на данный момент работают новое правительство, которое проводит активную реформаторскую политику.

Зеленский также заявил о намерении реформировать судебную систему и правоохранительные органы, чтобы каждый западный инвестор мог рассчитывать на справедливость.

Глава государства призвал инвесторов верить в Украину и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать это доверие. "Вместе, я уверен, мы достигнем успеха", - отметил Владимир Зеленский.

Накануне Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями еврейских организаций США и попросил их помочь привлечь в Украину инвесторов.

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