Нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель

В конце августа и в начале сентября этого года, ее модельные резюме были удалены из соответствующих сайтов.

Нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель
Фото: Марьяна МихолапИнстаграм

Депутат-мажоритарщик от партии «Слуга народа», в прошлом телеведущий Николай Тищенко имеет среди помощников 22-летнюю модель Марьяну Михолап. Об этом сообщает «Радио.Свобода».

На сайте ВР указано, что Михолап работает у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе.

В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности «экономическая кибернетика», хотя сама признавалась, что «слабо видит себя в этом».

Издание сообщает, что еще учась в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка и предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа и в начале сентября этого года, ее резюме модели были удалены из соответствующих сайтов.

В 2017-м Михолап участвовала в отборе на конкурс «Мисс Украина» и недавно активно снималась в фотосессиях. В частности, для известных брендов.

Напомним, нардеп Николай Тищенко в кулуарах Верховной Рады нахамил журналистке "Радио Свобода". Журналистка объяснила, что "Слуг" подозревают в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и поэтому она решила проверить, так ли это.

Тищенко отреагировал на вопрос эмоционально: "А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец или жена? Кто вы?", - возмутился он. Когда девушка ответила, что контролировать власть - это работа журналистов, нардеп ушел.

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