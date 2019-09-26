Муж главбуха "Квартала 95" получил топ-должность в Главном управлении разведки

Муж главного бухгалтера "Квартала 95" Алексей Пашков "перепрыгнул" 10 служебных должностей в Главном управлении разведки Министерства обороны и стал временно исполняющим обязанности начальника Департамента стратегической разведки.

Об этом заявил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Стремительную карьеру в Главном управлении разведки Министерства обороны совершил Алексей Пашков. Алексей – кадровый военный разведчик, 18 лет прослужил в военно-техническом управлении 3-го департамента Главного управления разведки Минобороны (департамент стратегической разведки). Алексей, несмотря на выслугу и добросовестную службу, занимал одну из низовых должностей в ГУР МО. Такие структуры как 3-й департамент, являются куда более спокойной и стабильной работой, чем оперативная разведка и диверсии. Вскоре после победы президента Зеленского, карьера Пашкова пошла в гору. На данный момент Алексей Пашков занимает штатную должность начальника аналитического управления – временно исполняющего обязанности начальника Департамента стратегической разведки ГУР МО", - сообщил журналист.

"С июля 2019-го Пашков перепрыгнул сразу 10 служебных должностей, чтобы занять кресло врио начальника департамента", - подчеркнул он.

По его информации, ничего выдающегося для такого карьерного рывка Пашков не сделал.

"Сейчас ответственность за эту ситуацию полностью лежит на начальнике Главного управления разведки Василии Бурбе, который назначил Пашкова на высокий пост, на министре обороны Андрее Загороднюке, который подписывает каждые два месяца приказ на продление временно исполняющего обязанности, и на президенте Владимире Зеленском, который визирует назначения на должность главы департамента в ГУРе", - написал Бутусов.

Ранее о Пашкове написал также журналист Владимир Бойко.

"За два месяца перескочил с подполковничьей должности в генерал-лейтенантскую - куда там тому Гагарину", - поиронизировал он в фейсбуке.