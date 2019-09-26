В Житомире чиновник отключил от поставок газа целую улицу, требуя взятку

Пострадавший случайно повредил газовую трубу на своем участке, поскольку газовики не предупредили о ее наличии.

СБУ разоблачила главного инженера Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз", который, требуя взятку от местного жителя, незаконно отключил от поставок газа целую улицу Житомира. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал деньги от мужчины, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке.

Фото: СБУ

Несмотря на то, что наличие газовой трубы не отражалось в земельной документации на участок и никаких предупредительных знаков установлено не было, чиновник оценил закрытие данного вопроса в 12 тысяч гривен взятки.

Фото: СБУ

Чтобы нагнать страх на мужчину, главный инженер на несколько дней отключил от газоснабжения всю улицу, на которой расположен участок потерпевшего и угрожал выставить официальный счет за повреждения газовой сети минимум на 40 тыс. гривен.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее ГБР задержало следователя полиции при получении 50 тыс. гривен взятки. Правоохранитель, который исполнял обязанности начальника следственного отдела, вымогал у адвоката 2 тыс. долларов США. За эту сумму он обещал не препятствовать заключению соглашения между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновниковКабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
На заседание Львовской ОГА ворвались протестующие, требуя отставки главы Нацполиции областиНа заседание Львовской ОГА ворвались протестующие, требуя отставки главы Нацполиции области
Китайское правительство направит госчиновников в 100 частных компаний, включая AlibabaКитайское правительство направит госчиновников в 100 частных компаний, включая Alibaba
Дело против 6 чиновников "Укрзализныци" направлено в антикорсуд, - САПДело против 6 чиновников "Укрзализныци" направлено в антикорсуд, - САП
В Житомире капитан ВСУ получил три года тюрьмы за "самоволку"В Житомире капитан ВСУ получил три года тюрьмы за "самоволку"
Украина передала РФ и ЕС проект нового договора по транзиту газаУкраина передала РФ и ЕС проект нового договора по транзиту газа
СБУ подозревает чиновников МВД в незаконных сделках с залоговой недвижимостьюСБУ подозревает чиновников МВД в незаконных сделках с залоговой недвижимостью
Полиция объявила в розыск чиновников днепровского горсоветаПолиция объявила в розыск чиновников днепровского горсовета
Кабмин может утвердить модель анбандлинга "Нафтогаза" до трехсторонних переговоровКабмин может утвердить модель анбандлинга "Нафтогаза" до трехсторонних переговоров
Кабмин сменил своих представителей в набсовете "Нафтогаза"Кабмин сменил своих представителей в набсовете "Нафтогаза"
Последние новости
Подгружаем последние новости